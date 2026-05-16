Росіяни били по Херсонщині, Запорізькій області та Дніпропетровщині — загинули двоє людей, є постраждалі

Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Російська армія протягом дня била по Херсонщині, Запорізькій області та Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще понад 20 — постраждали.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Через удари по Херсонщині та обласному центру загинула одна людина, ще 10 — травмовані, серед них — 15-річний хлопець. Пошкоджені будинки, зокрема багатоповерхівки, й автівки.

У Нижній Хортиці (Запорізька область) постраждали дві людини.

Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині загинула одна людина. Ще девʼять людей постраждали, серед них двоє дітей. Пошкоджені АЗС, дитсадок, магазин, адмінбудівлі, будинки та авто.