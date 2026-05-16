Водія, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості в липні 2023 року, засудили до семи років тюрми
- Анастасія Зайкова
Водія, який збив на смерть нацгвардійця на блокпості 25 липня 2023 року, засудили до семи років тюрми.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Святошинський районний суд визнав водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Його також позбавили права керувати авто на три роки.
- Аварія сталася 25 липня 2023 року під час комендантської години на Берестейському проспекті. За даними слідства, 23-річний водій рухався зі швидкістю щонайменше 134 км/год.
- Унаслідок ДТП 49-річний військовий загинув на місці, а його 26-річний колега дістав травми та потрапив до лікарні. Після наїзду автомобіль протаранив ще дві машини, які стояли поблизу блокпоста.