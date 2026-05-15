Reuters: Грецькі слідчі перевіряють, чи могли запустити знайдений морський дрон з Лівії. Його називають українським

Новини

Kathimerini

Грецькі слідчі вважають, що морський дрон, який 7 травня знайшли біля острова Лефкада, збився з курсу через технічну несправність. Місцеві чиновники заявляють, що це український дрон «Мамай».

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Грецькі розвідка та військові підрозділи аналізують безпілотник, розбирають та визначають характеристики. Слідчі також вивчають його метадані, щоб встановити місію та звідки його запустили — з корабля чи з берега, можливо, з Лівії, що по інший бік Середземного моря.

Kathimerini

Джерело у службі безпеки повідомило, що дрон, ймовірно, не зміг досягти цілі після того, як втратив орієнтацію через технічну несправність. Попередні висновки свідчать, що він подолав невелику відстань, що робить версію про запуск з Лівії менш ймовірною. Інший чиновник заявив, що рівень пального є ключовим фактором в оцінці, але відмовився надати додаткові подробиці.