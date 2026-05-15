Біля узбережжя Данії знайшли тіло кита. Дослідники стверджують, що це може бути Тіммі

Біля острова Ангольт у Данії знайшли тіло кита завдовжки 10—15 метрів. Деякі дослідники стверджують, що це може бути німецький горбатий кит Тіммі, за долею якого слідкували в усьому світі.

Голова Управління охорони природи Ангольта Мортен Абільдстрем стверджує, що дослідники і з Німеччини, і з Данії припускають, що це саме Тіммі. Проте на киті не знайшли GPS-трекер, який прикріпили на нього, коли відпускали в Північне море.

За його словами, із тіла тварини вже взяли зразки тканин, які відправлять данським експертам та дослідницьким установам.

Морський біолог Фабіан Ріттер, пояснив, що також можна буде порівняти фото плавників знайденого кита та Тіммі, щоб зрозуміти, кому вони належать. Організація захисту тварин Stranded No More до заяви біолога порівняла плавники. За їхніми даними, це інший кит, бо в нього на плавнику є чорні пігментні плями, яких не у Тіммі не було.

