Усім жінкам на держслужбі дозволили виїжджати з України — уряд скасував попередні обмеження
- Вероніка Довганюк
Уряд України скасував попередні обмеження та дозволив жінкам, які працюють на державній службі, виїжджати за кордон.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Це означає, що всі держслужбовиці, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах, зможуть безперешкодно перетинати кордон.
Що передувало
На початку 2023 року уряд обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям — вони могли виїжджати лише у службове відрядження.
27 серпня 2025 року уряд дозволив жінкам — депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану.
У травні 2026 року обмеження знову послабили: уряд дозволив виїджати за кордон працівницям органів держвлади, місцевого самоврядування, державних підприємств та деяких інших структур.