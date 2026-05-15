Усім жінкам на держслужбі дозволили виїжджати з України — уряд скасував попередні обмеження

Уряд України скасував попередні обмеження та дозволив жінкам, які працюють на державній службі, виїжджати за кордон.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Це означає, що всі держслужбовиці, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах, зможуть безперешкодно перетинати кордон.

Що передувало

На початку 2023 року уряд обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям — вони могли виїжджати лише у службове відрядження.

27 серпня 2025 року уряд дозволив жінкам — депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати держкордон під час воєнного стану.

У травні 2026 року обмеження знову послабили: уряд дозволив виїджати за кордон працівницям органів держвлади, місцевого самоврядування, державних підприємств та деяких інших структур.