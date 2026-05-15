Зеленський: Росіяни переконують Лукашенка вступити у війну і готують удар по Офісу президента

Новини

Facebook / Адміністрація президента

Росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по «центрах ухвалення рішень» України.

Про це Зеленський написав після наради з керівниками Генштабу ЗСУ, ГУР МО, Служби зовнішньої розвідки та СБУ.

За даними України, відбулись додаткові контакти між росіянами та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Росіяни мають на меті переконати Лукашенка долучитись до нових російських агресивних операцій.

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від Білорусі — або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Зеленський доручив Силам оборони України посилити відповідний напрямок і представити план реагування, який розглянуть на Ставці.

Фахівці ГУР здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами ударів по майже двох десятках політичних центрів і військових обʼєктів України. Зеленський опублікав супутникові фото росіян із підписами, де зображені будівля Офісу президента і президентська дача.