Fars News Agency: Іран дозволив китайським суднам пройти Ормузькою протокою
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити Ормузькою протокою у звʼязку з домовленостями між Пекіном і Тегераном.
Про це пише іранське видання Fars News Agency з посиланням на джерело.
До Тегерану звернулися міністр закордонних справ Китаю та китайський посол в Ірані, після чого Іран дозволив деяким суднам прохід у рамках стратегічного партнерства між країнами.
За останніми даними, щонайменше шість кораблів, що належать чи експлуатуються Китаєм, вже пройшли протокою.
- Президент США Дональд Трамп разом з делегацією з 13 по 15 травня перебуває з офіційним візитом у Китаї вперше за 9 років — востаннє він був у Пекіні у 2017-му.
- Пресслужба Білого дому вже повідомила, що на зустрічі Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна сторони домовилися, що Ормузьку протоку потрібно відкрити для проходу суден з енергоносіями. Також китайська сторона сказала, що зацікавлена в купівлі нафти у США та погодилася з позицією Вашингтону про те, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.