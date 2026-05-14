Fars News Agency: Іран дозволив китайським суднам пройти Ормузькою протокою

Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити Ормузькою протокою у звʼязку з домовленостями між Пекіном і Тегераном.

Про це пише іранське видання Fars News Agency з посиланням на джерело.

До Тегерану звернулися міністр закордонних справ Китаю та китайський посол в Ірані, після чого Іран дозволив деяким суднам прохід у рамках стратегічного партнерства між країнами.

За останніми даними, щонайменше шість кораблів, що належать чи експлуатуються Китаєм, вже пройшли протокою.