WP: Війна з Іраном посилює позиції Китаю та зменшує запаси американської зброї

Війна США та Ізраїлю проти Ірану посилює вплив Китаю у світі та водночас зменшує військові можливості США.

Про це пише The Washington Post із посиланням на звіт американської розвідки.

Як пише WP, відтоді як США та Ізраїль почали війну проти Ірану, Китай став продавати зброю союзникам Вашингтону в Перській затоці, які намагалися захистити свої військові бази та нафтову інфраструктуру від іранських ракет і дронів.

Також Пекін допомагав різним країнам розвʼязувати проблеми з енергопостачанням після того, як Іран перекрив Ормузьку протоку, якою проходить приблизно пʼята частина світових поставок нафти й газу.

На думку експертів, яких опитав WP, це не альтруїзм, а бажання послабити міжнародний авторитет США. Для цього Китай також активно критикує дії США та Ізраїлю у своїх офіційних заявах, називаючи війну «незаконною».

Водночас війна виснажила запаси американських боєприпасів, які можуть стати критично важливими в разі можливого конфлікту США та Китаю щодо Тайваню. Зокрема, йдеться про обмеження поставок ППО Patriot, крилатих ракет Tomahawk і перехоплювачів ракет THAAD.