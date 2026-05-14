Всі українські митники пройдуть переатестацію — голова ДМС підписав указ

Державна Митна Служба України

Державна митна служба України розпочинає процес атестації своїх посадовців. Митників перевірять на відповідність займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського зразка.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби (ДМС).

Відповідний указ вже підписав новообраний голова ДМС Орест Мандзій. До 13 липня мають утворити атестаційні комісія, а безпосередньо атестація пройде у вересні в три етапи:

тестування на знання законодавства України;

тестування на загальні здібності;

співбесіди з учасниками атестації, щоб оцінити їх відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Першими атестацію мають пройти заступники керівника Держмитслужби, керівники підрозділів центрального апарату та їх заступники, керівники митних органів та їх заступники. Вони мають це зробити до жовтня 2027 року (це 18 місяців з дня призначення нового голови ДМС).

Решта митників потрапляють в другу чергу і повині пройти атестацію до квітня 2029 року (36 місяців).

Якщо людина не подала заяву про згоду на участь у процедурі, відмовилась проходити атестацію або не склала її, то її можуть звільнити з держслужби.

Перезавантаження Державної митної служби

У жовтні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезавантаження митниці. Він, серед іншого, передбачав прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби і його політичну незалежність, а також незалежний аудит митних органів і вимоги до прийняття на службу.

10 квітня 2026 року уряд призначив головою Державної митної служби України Ореста Мандзія .До цього він був головою підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро. До цього призначення у митниці не було повноцінного очільника з 2021 року.