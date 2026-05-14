Медіа пишуть, що CША вирішили не перекидати 4 тисячі військових до Польщі — у Варшаві заперечують

The Wall Street Journal та ще кілька американських медіа написали, що Пентагон скасував рішення розмістити в Польщі бронетанкову бригаду чисельністю понад 4 тисячі військових.

США планували розгорнути в Польщі 2 бронетанкову бойову бригаду Першої кавалерійської дивізії. Хоча її мали розгорнути в Польщі, деякі її підрозділи могли б діяти в інших регіонах Європи.

Джерела WSJ стверджують, що деяка техніка та військові були вже в дорозі, коли ухвалили рішення про зупинку розгортання. Співрозмовник медіа також зазначив, що це рішення ухвалили в межах планів адміністрації Дональда Трампа реорганізувати військову присутність США в Європі. На початку місяця Трамп уже наказав вивести 5 тисяч військових з Німеччини. Тоді WSJ зазначав, що так Трамп хоче покарати країни, які не підтримали США у війні проти Ірану.

При цьому адміністрація Трампа має тісні стосунки з Польщею, і Трамп на початку цього місяця навіть припустив, що він міг би розглянути варіант перекинути частину військ з Німеччини до Польщі.

За словами представника Міністерства оборони, рішення припинити розгортання бронетанкового підрозділу ухвалили під час зустрічі, що відбулася 13 травня між Європейським командуванням Збройних сил США та штабом Армії США в Європі та Африці.

Що кажуть у Польщі

Перші повідомлення про рішення США зʼявились пізно ввечері 13 травня. Вночі ці повідомлення заперечили міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та його заступник Цезарій Томчик.

Косянік-Камиш написав у Х, що «ця справа не стосується Польщі — вона пов’язана з раніше оголошеною зміною розгортання частини Збройних сил США в Європі».

«Швидке нарощування потенціалу Збройних сил Республіки Польща та присутність американських військ у Польщі зміцнюють східний фланг НАТО», — додав він.

Томчик назвав повідомлення в медіа «неправдою» та підкреслив, що скорочення присутності стосується лише Німеччини, а Польща ж, навпаки, поступово домагається збільшення кількості військових США.