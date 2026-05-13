Триває одна з найдовших масованих російських атак проти України. Після дронів можуть бути ракети

Від початку доби росіяни запустили по Україні понад 800 ударних дронів. Атака триває — це одна з найдовших масованих російських атак проти України. За даними розвідки, після кількох хвиль дронів росіяни можуть запустити ракети.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Бабель» зібрав усе, що відомо про нові наслідки.

На Рівненщині кількість загиблих зросла до трьох, шестеро людей постраждали.

На Черкащині в місті Сміла постраждали троє чоловіків — їх госпіталізували.

У Херсоні окупанти вдарили по пожежному автомобілю — застосували тактику подвійного удару. Постраждали двоє рятувальників ДСНС і цивільний чоловік. Також через атаку росіян по цивільному автобусу загинула жінка. Загалом від початку доби постраждали 20 жителів міста.

В Івано-Франківську дрон влучив у житловий будинок — відомо про поранених.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин розповів журналістам, що за добу росіяни 23 рази поцілили в обʼєкти залізниці. Пошкоджені 3 локомотиви, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо і 2 мости. Постраждалих немає, рух зберігається по всій мережі.

Також фіксують атаки в інших регіонах, зокрема по енергетичній інфраструктурі.