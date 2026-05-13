Трамп прибув до Китаю вперше за девʼять років. Разом з ним приїхали Ілон Маск і голова Nvidia

Президент США Дональд Трамп прилетів з офіційним візитом до Пекіну. Востаннє американський президент приїздив до Китаю у 2017 році — це теж був Трамп.

Про приїзд Трампа повідомляє CNN.

Разом із собою, окрім команди Білого дому, Трамп привіз керівників американських технологічних корпорацій. Це, зокрема, Тім Кук з Apple, Ілон Маск з Tesla, SpaceX та X, Дженсен Хуанг з Nvidia, Келлі Ортберг з Boeing, Діна Павелл Маккормік з Meta, а також керівники Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm та Visa. Про повний список запрошених «Бабель» писав тут.

Маск написав в X , що він і CEO Nvidia Дженсен Хуанг були єдиними бізнес-лідерами на президентському літаку. Ймовірно, решта бізнесменів летіли іншими рейсами.

Зустріч між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном відбудеться зранку 14 травня. Перед вильотом Трамп заявив, що поговорить із Сі про війну між США, Ізраїлем і Іраном, двох увʼязнених в китайських тюрмах, питання Тайваню, яке, за словами Трамп, Сі «порушуватиме частіше» за нього, та на інші теми.