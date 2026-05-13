Греція наполягає, що знайдений біля її берегів дрон — український. Міноборони України проведе розслідування

Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас стверджує, що морський дрон, який виявили біля острова Лефкада на минулому тижні, є українським.

Про це повідомляє грецьке видання eKathimerini.

За інформацією грецької сторони, йдеться про дрон «Мамай». В свою чергу, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що в нього немає інформації про цей інцидент, проте українська сторона зʼясує ситуацію та надасть відповідь грецькій владі.

Речник МЗС України Георгій Тихий під час розмови з журналістами сказав, що поки немає жодних доказів, що дрон саме український.