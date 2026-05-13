ГУР попередив, що росіяни розпочали тривалу комбіновану атаку по критичних обʼєктах України. У регіонах вже є постраждалі
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)
Російські війська 13 травня розпочали тривалу комбіновану повітряну атаку проти України.
Про це попереджає Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідки, у першій хвилі атаки Росія запустила значну кількість ударних дронів для перевантаження української ППО та ударів по цивільних обʼєктах. Надалі планує застосувати крилаті ракети повітряного й морського базування, а також балістику.
Цілі росіян — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема, енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.
«У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу», — зазначили в ГУР.
Тим часом від ранку у низці регіонів України лунає повітряна тривога і чутно вибухи. Зокрема, від атаки на Хмельниччині постраждали троє людей. На Запоріжжі внаслідок удару КАБом загинув 76-річний чоловік.
У Херсоні російський дрон влучив у маршрутку з людьми — поранені 5 пасажирів.
У Києві впали уламки в Оболонському районі. А в Одесі уламки БпЛА впали на дах девʼятиповерхівки, загорілися припарковані поруч автівки. Відомо про двох постраждалих.
- Уночі російські війська атакували Україну 139 ударними дронами. ППО вдалося знешкодити 111 з них. Однак ще 20 ударних БпЛА влучили у 13 місцях.