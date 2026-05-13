FT: Військове командування переконало Путіна, що РФ зможе захопити весь Донбас до осені

Getty Images / «Бабель»

Російське військове командування переконало Путіна, що завершить захоплення всієї території Донецької і Луганської областей України до осені.

Про це пише Financial Times з посиланням на два джерела, які контактували з Путіним, двох людей, обізнаних із ситуацією, та оцінку української розвідки.

За словами співрозмовників видання, після можливого захоплення Донбасу Путін планує «підвищити ціну будь-якого припинення вогню».

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що успіх на Донбасі дозволить Кремлю висунути нові територіальні вимоги — передати Росії Запорізьку та Херсонську області, значна частина яких залишається під контролем України.

За даними видання, Путін дедалі більше зациклений на захопленні всього Донбасу, хоча раніше приватно допускав замороження війни на нинішній лінії фронту.

Один із співрозмовників сказав, що намагався переконати російського президента завершити війну на поточних позиціях, але той відповів: «Ні, я не можу піти на компроміс у цьому питанні».

Однак, як стверджують джерела FT, справжні амбіції Путіна полягають у захопленні всієї лівобережної частини України, включно з Києвом та Одесою. Один із співрозмовників сказав, що російському президенту доповідають про нібито виснаження української армії та близький колапс фронту.

Тим часом, попри заяву президента США Дональда Трампа минулого тижня про те, що сторони «стають дедалі ближчими до угоди» після короткого перемир’я, ані Київ, ані Москва не бачать великої цінності у продовженні переговорів за посередництва США навіть після закінчення війни на Близькому Сході.

Один з українських чиновників сказав FT, що американська сторона не досягла «жодного прогресу з боку Росії» і що «все, про що можна було домовитися, вже зроблено». У Росії тим часом заявили, що подальші переговори не мають сенсу, якщо Україна не виведе війська з усієї території Донбасу.