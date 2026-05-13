«Євробачення-2026»: відомі результати першого півфіналу
- Олександр Булін
В австрійському Відні пройшов перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За 10 місць у фіналі змагалися 15 країн. Україна не виступала. LELÉKA заспіває пісню "Ridnym" у другому півфіналі — 14 травня.
Результати півфіналу оголосили на офіційній трансляції. Ось хто пройшов до гранд-фіналу:
Молдова — Satoshi із піснею "Viva, Moldova!"
Швеція — Felicia із піснею "My System"
Хорватія — Lelek із піснею "Andromeda"
Греція — Akylas із піснею "Ferto"
Фінляндія — Лінда Лампеніус та Пете Паркконен із піснею "Liekinheitin"
Ізраїль — Ноам Беттан із піснею "Michelle"
Бельгія — Essyla із піснею "Dancing on the ice"
Литва — Lion Ceccah із піснею "Sólo quiero más"
Польща — Alicija із піснею "Pray"
Cербія — Lavina із піснею "Kraj mene»
Вони змагатимуться з іншими фіналістами за перемогу на «Євробаченні» уже 16 травня — у гранд-фіналі конкурсу.
Не вийшли з півфіналу представники Португалії, Грузії, Чорногорії, Естонії і Сан-Марино.
