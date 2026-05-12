Чотири дипломатичні паспорти та документи про призначення в СБУ — головне з суду над Єрмаком

У Вищому антикорупційному суді 12 травня відбулось перше судове засідання щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Воно стосувалось обрання запобіжного заходу. «Бабель» зібрав головне з суду.

Засідання суду транслювало «Суспільне».

Суддя вирішив, що Єрмаку сьогодні не обиратимуть запобіжний захід: прокурор розпочала свій виступ, а засідання продовжиться завтра. О 12:00 13 травня матеріали почнуть розглядати в закритому форматі. На засіданні адвокат заявив, що у справі 16 томів обсягом 250 аркушів. Через такий масив документів захист не мав часу з ними ознайомитись, тому адвокат просив перенести засідання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила відправити Єрмака під варту із заставою у 180 мільйонів гривень. Серед іншого, величину заставу обґрунтували телефонною розмовою між нардепом від «Слуги народу» Миколою Тищенком і водієм Єрмака у вересні 2023 року. У розмові Тищенко жаліється, що Єрмак його відсторонює, хоча вони друзі, говорить, що Єрмак «вже в космосі, він мультимільйонер», наводить факти розкрадань мільярдів гривень і каже, що йому [Тищенку] навіть не дали під кураторство Закарпатську область. Оскільки Тищенко називає Єрмака мультимільйонером, САП вважає, що це побічно підтверджує обсяги коштів, які вносили на будівництво Резиденції 2 в «Династії», а тому розмір застави може бути таки великим.

Прокурорка САП стверджує, що Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, найсвіжіший — до 2030 року. З 24 лютого 2022 до 20 листопада 2025 року він 86 разів перетинав кордон. Пізніших даних немає, бо із системи «Аркан» Держприкордонслужби видалили інформацію. Єрмак сказав, що після того, як він пішов з посади керівника ОП, не виїжджав за кордон і наразі не збирається виїжджати.

За даними слідства, від «пральні» в корупційній схемі в «Енергоатомі» на будівництво маєтків «Династії» виділили $8,9 мільйона — це 72% всього фінансування. На будинок R2, що мав належати Єрмаку, пішло понад $1,9 мільйона.

У грудні 2025 року під час обшуків в авто у водія Єрмака знайшли папери з планами призначити кількох людей на керівні посади в СБУ. Деякі з них зараз обіймають посади в СБУ. Серед них згадується прізвище генерала СБУ, ексначальника Департаменту кібербезпеки Іллі Вітюка. Минулого року він отримав підозру від НАБУ і САП.

З липня 2020 до серпня 2022 року уповноваженою особою Єрмака у проєкті «Династія» був його батько Борис Єрмак. Це підтверджують чати. З серпня 2022 Бориса Єрмака замінила інша людина.

Справа про відмивання грошей на будівництві під Києвом

За версією слідства, у 2021—2025 роках учасники схеми могли відмити понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка в Козині на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції та окрему спа-зону загального користування.

Також слідство вважає, що фінансування проєкту частково могло походити з корупційних схем у «НАЕК «Енергоатом», які розслідують у межах справи «Мідас».

11 травня НАБУ і САП у цій справі повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Наступного дня, 12 травня, у межах цього ж провадження підозри отримали ще шестеро фігурантів, серед них — ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Олексій Чернишов і Тимур Міндіч також фігурують у справі щодо «Енергоатому». Напередодні оголошення підозри Міндіч виїхав до Ізраїлю. Згодом НАБУ направило документи для оголошення його в розшук Інтерполу. Чернишову ВАКС призначив тримання під вартою з заставою у 120 мільйонів гривень, її внесли повністю.