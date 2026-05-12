З білоруських спортсменів зняли всі санкції у сучасному п’ятиборстві

Новини

UIPM

Міжнародна федерація сучасного пʼятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті організації.

Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, що рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Нові правила набудуть чинності вже у червні 2026 року під час етапу Кубка світу в Будапешті. Водночас на найближчому етапі Кубка світу, який стартує 13 травня у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі.

Раніше санкції з Білорусі зняли у водних видах спорту, те саме рішення місцева федерація ухвалила і стосовно Росії, хоча МОК не рекомендував вносити зміни щодо їхнього статусу.

Що передувало

Рекомендації про обмеження для білоруських спортсменів ухвалили 28 лютого 2022 року — через участь Білорусі у повномасштабній агресії РФ проти України. Але цьогоріч 7 травня МОК рекомендував спортивним асоціаціям зняти обмеження з представників Білорусі та дозволити їм змагатися в міжнародних змаганнях під національним прапором.

Національний олімпійський комітет України висловив категоричний протест цьому рішенню.

Наразі білоруським спортсменам дозволили виступати з національною символікою у водних видах спорту, дзюдо, самбо, тхеквондо, футболі, футзалі та пляжному футболі.

Водночас керівна організація з легкої атлетики World Athletics відхилила рекомендацію МОК про зняття санкцій з Білорусі.