Володимира Бугрова не допустять до участі у виборах ректора КНУ

Колишній ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров у найближчий рік не зможе взяти участь у виборах ректора закладу. Вибори заплановані вже на жовтень.

Інформацію про недопуск «Бабелю» підтвердило Міністерство освіти та науки у відповідь на запит.

МОН посилається на статтю 42 закону «Про вищу освіту» — вона передбачає, що керівником закладу освіти не може бути людина, яку оштрафували за правопорушення, повʼязане з корупцією. Таке обмеження накладається терміном на рік після того, як рішення суду набирає сили.

Бугрова 27 лютого визнали винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП — у справі про недекларування автівки, тоді його оштрафували на 17 тисяч гривень. А 28 квітня апеляція підтвердила цей вирок.

«Відповідно, протягом року з моменту набрання судовим рішенням законної сили діє обмеження щодо обрання або призначення цієї особи керівником закладу вищої освіти», — йдеться у відповіді МОН для «Бабеля».

У міністерстві також розповіли, що додатково звернулися по науково-правові висновки до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України — і вони підтвердили наявність підстав про недопуск кандидата, відповідно до чинного законодавства. Також МОН врахував позицію Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про антикорупційні обмеження під час обрання керівника КНУ.

«МОН виконує повноваження засновника і зобов’язане перевірити відповідність претендентів вимогам закону. Якщо щодо претендента діє законодавче обмеження, МОН не може включити його до переліку кандидатів для голосування. Університетська автономія передбачає вибори, але вибори мають відбуватися у правовий спосіб. Саме дотримання процедури гарантує легітимність майбутнього керівника, захищає університет від оскаржень і зберігає довіру до результатів конкурсу», — підсумувало відомство.

«Бабель» звернувся по коментар до самого Бугрова з приводу цієї інформації. Він розповів, що був не в курсі результатів перевірки МОН.

«Юристи, з якими я співпрацюю, вивчають всі ці питання і будуть пропонувати варіанти дій», — додав він.