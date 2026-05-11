НАБУ і САП опублікували подробиці справи кооперативу «Династія», нові «плівки» і листування. У цій справі підозрюють Єрмака

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували в ютубі відео про справу, що стосується кооперативу «Династія». За цією справою сьогодні, 11 травня, оголосили підозру в легалізації коштів екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку — він фігурує під кодовим імʼям R2.

«Бабель» зібрав головне з відео правоохоронців.

За даними НАБУ і САП, у 2021—2025 роках фігуранти справи відмили $8,9 млн, ці гроші використали для будівництва резиденцій кооперативу «Династія» в Козині Київської області. Гроші отримали від діяльності злочинної організації, яку очолював Тимур Міндіч («Карлсон»), зокрема від роботи «пральні» — туди надходили кошти з різних джерел, зокрема з корупційних схем в «Енергоатомі». Всього ж фігуранти відмили понад 460 млн грн.

Схема запрацювала у 2018 році. Тоді майбутній міністр Олексій Чернишов («Че Гевара») увійшов до складу засновників компанії, що влітку 2019 року придбала в Козинської сільради на Київщині понад 4 гектари землі. Кооператив «Династія» почали будувати в травні 2020 року, коли Чернишов уже став міністром розвитку громад і територій.

У червні 2020 року Чернишов залучив до будівництва Тимура Міндіча («Карлсона»). Орієнтовно тоді ж до будівництва залучили Єрмака (R2). Тоді вирішили побудувати чотири маєтки, площа кожного — близько 1 тисячі м². Ці будинки називали R1, R2, R3, R4, ціна кожного — близько $2 млн. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції (тобто резиденції R2).

У липні 2025 року, щоб уникнути можливого викриття схеми відмивання і тому що Чернишову вручили підозру в хабарі, Міндіч вирішив тимчасово зупинити роботи і законсервувати будівництво.

Після публікацій в медіа щодо «Династії» власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки і пʼять недобудованих обʼєктів «Династії». Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.