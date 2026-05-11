НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Його підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Правоохоронці кажуть, що викрили організовану групу.

Cправу кваліфікують як відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі. За це загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

29 квітня УП опублікувала стенограму, яку називає раніше невідомою частиною «плівок Міндіча». Серед іншого, в них йдеться про маєтки кооперативу «Династія». УП стверджує, що там можуть бути будинки самого Міндіча, Єрмака, ексміністра Чернишова і, ймовірно, президента Зеленського.

Перед офіційним повідомленням про підозру журналіст «Схем» з місця подій повідомляв, що НАБУ і САП проводять слідчі дії щодо Єрмака. Андрій Єрмак сидів у машині, до нього приблизно на десять хвилин сіла прокурорка САП Валентина Гребенюк. Після цього Єрмак з адвокатом Ігор Фоміним ознайомлювалися з документами.

Також фото, де, ймовірно, зображений Єрмак і працівники антикорупційних органів, опублікував нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Андрій Єрмак пішов з посади керівника ОП 28 листопада — в день, коли антикорупційні органи прийшли до нього з обшуками. Тоді головний журналіст FT у Києві Кристофер Міллер, посилаючись на джерела, написав, що обшуки в Єрмака повʼязані з розслідуванням «Мідас». Нардеп Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».

Що відомо про справу «Мідас»

За даними НАБУ, учасники схеми змушували контрагентів «Енергоатому» платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Окрім Міндіча і Цукермана, у справі фігурують: