У Швеції затримали двох людей, яких підозрюють у постачанні обладнання для російської армії
- Анастасія Зайкова
У Швеції затримали двох чоловіків за підозрою в участі в схемі постачання високотехнологічного інженерного обладнання до РФ, яке могло використовуватися у війні проти України.
Про це повідомила шведська служба безпеки SAPO, передає Reuters.
За даними правоохоронців, йдеться про обладнання, яке могли постачати в обхід санкцій Європейського Союзу. Військова промисловість РФ усе ще залежить від іноземних технологій, зокрема зі Швеції.
Чоловіків затримали після обшуків у Стокгольмі, а також на півдні та заході країни. Підозрюваними виявилися громадяни Швеції та Туреччини.
Одного з них засудили до тримання під вартою 8 травня, інший має постати перед судом Стокгольму 11 травня. Розслідування триває.
- У 2024 році зʼясувалося, що понад 20 фінських компаній постачали в Росію обладнання й технології, які використовувалися у військово-промисловому комплексі. Цими компаніями управляли повʼязані з РФ люди.