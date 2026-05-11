У Швеції затримали двох людей, яких підозрюють у постачанні обладнання для російської армії

У Швеції затримали двох чоловіків за підозрою в участі в схемі постачання високотехнологічного інженерного обладнання до РФ, яке могло використовуватися у війні проти України.

Про це повідомила шведська служба безпеки SAPO, передає Reuters.

За даними правоохоронців, йдеться про обладнання, яке могли постачати в обхід санкцій Європейського Союзу. Військова промисловість РФ усе ще залежить від іноземних технологій, зокрема зі Швеції.

Чоловіків затримали після обшуків у Стокгольмі, а також на півдні та заході країни. Підозрюваними виявилися громадяни Швеції та Туреччини.

Одного з них засудили до тримання під вартою 8 травня, інший має постати перед судом Стокгольму 11 травня. Розслідування триває.