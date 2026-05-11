Флеш: Три роки тому на фронті зафіксували НЛО — за цим може ховатися нова зброя росіян

Новини

Сергій FLASH / Telegram

У 2023 році у повітряному просторі України аеророзвідка зафіксувала неідентифікований летючий об’єкт (НЛО). Таке відео тоді опублікував радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Сергій FLASH / Telegram

Він розповів, що після публікації кадрів з фронту до нього звернулися представники державної структури, яка займається дослідженням НЛО в Україні ще з радянських часів.

Флеш зазначив, що з початком повномасштабної війни вивчення НЛО стало більше військовим завданням, бо під такими об’єктами може ховатися нова зброя росіян. Він також додав, що у ЗСУ є спеціальний документ на цю тему, погоджений головнокомандувачем.

Українців, які стали свідками НЛО та мають відео, Флеш закликав надсилати матеріали на адресу Головного управління розвідки Міноборони України.