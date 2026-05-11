Politico: У новому пакеті санкцій ЄС проти РФ під обмеження можуть потрапити компанії, які перевозять викрадене зерно

Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти РФ, до якого можуть увійти обмеження проти компаній, які торгують зерном, вивезеним з окупованих територій України.

Про це пише Politico з посиланням на європейських дипломатів.

За словами джерел, новий пакет санкцій можуть представити наприкінці червня або на початку липня 2026 року. Основний акцент планують зробити саме на російському тіньовому флоті, який використовують для обходу міжнародних обмежень на експорт нафти.

Крім того, ЄС хоче ввести обмеження проти російських банків та військово-промислових компаній, а також повернути заборону на морське обслуговування російських суден. Раніше це рішення блокували Греція та Мальта.

У новий пакет можуть включити й санкції, які блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ідеться, зокрема, про санкції проти представників Російської православної церкви та патріарха Кирила, якого вважають близьким союзником Путіна.

За інформацією Politico, найближчим часом ЄС також запровадить санкції проти понад двох десятків росіян, яких вважають причетними до викрадення українських дітей.