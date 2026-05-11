Фʼюрі викликав Усика на третій поєдинок. Українець погодився
- Світлана Кравченко
Британський боксер Тайсон Ф’юрі викликав українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика на третій бій.
Британець пообіцяв спочатку нокаутувати свого співвітчизника Ентоні Джошуа, а потім перемогти Усика. Каже: «Я хочу реванш із Кроликом».
Усик відповів, що готовий до бою у будь-який час, в будь-якій країні.
«Привіт, брате, я готовий будь-коли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай! Жадібний живіт — мій друг», — сказав Усик у відеозверненні.
- У травні 2024 року Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, який мав усі пояси: WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Після цього Фʼюрі закликав до реваншу. У грудні того ж року Усик удруге переміг Фʼюрі та зберіг титул чемпіона світу з боксу.