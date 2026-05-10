У Японії відкрили лабораторію, де медичні експерименти проводять роботи

Токійський університет науки в Японії відкрив лабораторію, де медичні експерименти виконують роботи без участі людей.

Про це пише японське інформаційне агенство Kyodo News.

Наразі в Центрі інновацій робототехніки працюють десять роботів, серед яких, зокрема, гуманоїдна модель Maholo LabDroid. Людей у лабораторії немає — всі основні процеси виконують машини.

Роботи оснащені двома руками, завдяки чому можуть переносити реагенти, відкривати обладнання з контрольованою температурою та працювати зі зразками. Також система вже автоматично виконує культивування клітин.

Університет планує до 2040 року збільшити кількість роботів приблизно до 2 тисяч і поєднати їх із системами штучного інтелекту. Очікується, що вони зможуть самостійно виконувати майже всі етапи наукових досліджень — від формування гіпотез до перевірки результатів експериментів.

Робот Maholo LabDroid уже використовується в офтальмологічній лікарні міста Кобе. Там він допомагає в клінічних дослідженнях, пов’язаних зі стовбуровими клітинами, зокрема займається культивуванням клітин.