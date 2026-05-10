Попри перемирʼя бойові дії на фронті тривають. Росіяни втратили понад 800 військових

Попри оголошене триденне припинення вогню у перший його день, 9 травня, на фронті відбулось 147 бойових зіткнень. Росіяни запустили 7 704 дрони-камікадзе та 2 021 раз обстрілювали позиції українських військ і населені пункти.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Також Генштаб повідомляє, що за добу російська армія втратила на фронті 840 своїх військових убитими й пораненими, три бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 1 489 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 наземних робототехнічних комплексів, 227 одиниць автомобільної та три — спеціальної техніки.

А Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 10 травня окупанти запустили по Україні 27 ударних безпілотників. Українська ППО збила їх усі.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на 9 травня 2026 року BBC і російські медіа «Медуза» і «Медіазона» проаналізували документи і зробили нову оцінку втрат армії РФ: з початку повномасштабної війни і до кінця 2025 року росіяни втратили приблизно 352 тисяч військових.

Серед них загинули 261 тисяча військових, ще приблизно 90 тисяч — зникли безвісти. Для того щоб порахувати втрати, російські медіа аналізували реєстри спадкових справ, заяви про зниклих безвісти та поіменні списки загиблих. Іноземні громадяни, що воюють на боці РФ, у звіті не пораховані. Інформації про те, скільки російських військовослужбовців зникло безвісти в період з липня по грудень 2025 року, немає, і вони також не враховані.