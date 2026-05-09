В Італії заарештували колишнього посла, який допомагав росіянам отримувати шенгенські візи

У Римі заарештували колишнього італійського посла в Узбекистані Пʼєргабріеле ді СантʼАньєзе, якого підозрюють у продажі росіянам шенгенських віз.

Про це повідомило польське видання TVP World та італійська газета La Repubblica.

Він обіймав посаду з кінця 2024 до грудня 2025 року.

Прокурори стверджують, що в посла була напарниця — росіянка з італійським громадянством Тетяна Тараканова, з якою вони працювали раніше в Москві. За даними слідства, росіяни звертались до трьох туристичних агентств у Москві: Happy Travel, Visa4you та Park Lane. Далі агенства відправляли заявки на оформлення віз у Ташкент. Через них щонайменше 95 людей вʼїхали до Італії, хоча не відповідали необхідним вимогам (не проживали в консульському округі — Узбекистані). Громадяни РФ платили за візу від €4 000 до €16 000, хоча офіційний збір — від €45 до €60.

Розслідування розпочали в липні 2025 року після перевірки МЗС Італії: з 92 візових справ у 81 випадку заявники навіть не відвідували посольство.

Обох фігурантів підозрюють у корупції та сприянні нелегальній імміграції.