Петер Мадяр офіційно став премʼєром Угорщини
- Вероніка Довганюк
Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр офіційно став премʼєр-міністром Угорщини. За нього проголосували 140 депутатів, ще 54 — були проти.
Про це повідомляє Telex.
Під час своєї промови новообраний премʼєр закликав президента Угорщини Томаша Шуйка піти у відставку, а держпосадовців, «які були слугами попереднього режиму», — покинути службу не пізніше ніж 31 травня.
Також він заявив, що розпочинає перегляд конституційної системи. Серед ініціатив — обмеження кількості термінів повноважень прем’єр-міністрів.
Президент Володимир Зеленський привітав Мадяра та заявив, що «Україна готова поглиблювати співпрацю з Угорщиною».
- 12 квітня на парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія «Тиса» на чолі з Мадяром — вона отримала 138 зі 199 мандатів. Колишній премʼєр Віктор Орбан тоді у виступі визнав поразку, назвавши результат виборів болісним, але очевидним.