Петер Мадяр офіційно став премʼєром Угорщини

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр офіційно став премʼєр-міністром Угорщини. За нього проголосували 140 депутатів, ще 54 — були проти.

Про це повідомляє Telex.

Під час своєї промови новообраний премʼєр закликав президента Угорщини Томаша Шуйка піти у відставку, а держпосадовців, «які були слугами попереднього режиму», — покинути службу не пізніше ніж 31 травня.

Також він заявив, що розпочинає перегляд конституційної системи. Серед ініціатив — обмеження кількості термінів повноважень прем’єр-міністрів.

Президент Володимир Зеленський привітав Мадяра та заявив, що «Україна готова поглиблювати співпрацю з Угорщиною».