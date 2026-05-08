Українські військові поцілили по НПЗ росіян «Ярославльський» і нафтобазі в Луганську

Новини

Українські військові влучили в НПЗ «Ярославльський», нафтобазу, склади паливно-мастильних матеріалів та обʼєкти ППО росіян.

Про це пише Генштаб.

На території нафтопереробного заводу в Ярославській області Росії спалахнула пожежа. Це одне з головних підприємств російської нафтопереробної галузі.

Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє, зокрема, бензин, дизельне та реактивне пальне.

Також українські військові атакували склад зберігання БпЛА в Ростові-на-Дону та нафтобазу в Луганську, а також ремонтний підрозділ і зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та радіолокаційну станцію «Каста-2Е».