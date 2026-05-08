Уряд підготував зміни до держбюджету України на 2026 рік. Що нового

Новини

Уряд підготував зміни до державного бюджету України на 2026 рік.

Про це пише премʼєрка Юлія Свириденко.

Це стало можливим завдяки кредиту від Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026—2027 роки. Цього року Україна очікує €45 млрд підтримки.

€31,8 млрд піде на оборону, ще €13,2 млрд — на покриття дефіциту бюджету. Перший транш уже в червні. Загалом доходи держбюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.

174,3 млрд грн піде на зарплати для військових, 37 трлн грн — на розвиток озброєння, 14,6 млрд грн — резерв для сектора оборони.

40 млрд грн розподілять на підготовку до осінньо-зимового періоду та захист енергетики. Ще 40 млрд грн також піде в резервний фонд.