Хакери намагалися зламати акаунт віцепрезидентки Європарламенту в Signal — підозрюють росіян

Хакери намагалися зламати акаунт віцепрезидентки Європейського парламенту Піни Пічерно в месенджері Signal.

Про це написала Піна Пічерно в Х.

За її словами, є технічні докази, що до цього можуть бути причетні хакери російської ФСБ, які діють проти політиків, журналістів, дослідників і європейських чиновників.

«Це вкрай серйозно, оскільки Signal використовується для спілкування та листування з політичними дисидентами, колегами-депутатами Європейського парламенту, урядовцями та конфіденційними джерелами. Націлювання на ці канали означає спробу контролювати, залякувати і проникати в демократичну дискусію в Європі», — написала вона.

Вона заявила, що нещодавно також намагалися зламати акаунт незалежного дослідника, який надав їй дані про зустрічі лобістів і представників російських та білоруських інтересів у Брюсселі.

Відповідні служби Європарламенту перевіряють гаджети віцепрезидентки. Також вона подала скаргу до італійських органів.