Компанія OpenAI анонсувала нову функцію «Довірений контакт» — ChatGPT сповіщатиме близьких про суїцидальні думки користувача.

Про це пише Tech Crunch із посиланням на пресслужбу OpenAI.

Користувач зможе призначити близьку людину довіреною особою. Якщо в чаті він писатиме про самоушкодження, то ChatGPT пропонуватиме звʼязатись з обраним контактом — таке ж сповіщення отримуватиме довірена особа.

Сповіщення надсилатимуть або на пошту, або в застосунку, або текстовим повідомленням. У рамках захисту конфіденційних даних у ньому не буде деталей розмови з чатом.