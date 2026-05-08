Зеленський: Очікуємо представників Трампа в Києві наприкінці весни — на початку літа
- Світлана Кравченко
Офіс президента / Telegram
Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві наприкінці весни або на початку літа.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що Україна та США вже узгоджують графік необхідних візитів. Зеленський висловив сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію.
Секретар РНБО Рустем Умєров, який вчора прибув до США, доповів президенту, що переговори з американцями були змістовними. Сторони обговорювали безпекові домовленості та гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.
«Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», — додав Зеленський.
- Україна запросила представників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва ще у квітні. Але з того часу вони так і не приїхали, хоча неодноразово їздили до Москви. Президент Володимир Зеленський називав це проявом неповаги.
- Kyiv Independent з посиланням на власні джерела писав, що Віткофф і Кушнер не поспішають їхати до Києва, бо у Вашингтоні побоюються, що нові переговори не дадуть результату.