Зеленський: Очікуємо представників Трампа в Києві наприкінці весни — на початку літа

Новини

Офіс президента / Telegram

Україна очікує представників президента США Дональда Трампа в Києві наприкінці весни або на початку літа.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна та США вже узгоджують графік необхідних візитів. Зеленський висловив сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який вчора прибув до США, доповів президенту, що переговори з американцями були змістовними. Сторони обговорювали безпекові домовленості та гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

«Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою», — додав Зеленський.