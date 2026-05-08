Politico: Нідерланди поновили розмови про допомогу для України із заморожених грошей РФ

Нідерланди прагнуть відновити переговори про використання €210 мільярдів заморожених російських активів для допомоги Україні у продовженні оборони наступного року.

Про це пише Politico з посиланням на джерела серед дипломатів ЄС.

Міністр фінансів Нідерландів Еелко Гейнен обговорив цю ідею з колегами з ЄС 5 травня під час закритої дискусії у Брюсселі.

Відновлення дискусії про російські активи може знову відкрити складну юридичну, економічну та політичну суперечку, яка вже виникала раніше. Тоді Бельгія висловлювала занепокоєння, що її змусять компенсувати мільярди, якщо Росія спробує повернути кошти, розміщені у брюссельському депозитарії Euroclear.

Сумніви також висловлювали Болгарія, Франція, Італія та Мальта. Європейський центральний банк попереджав, що використання заморожених активів може відлякати інші країни від фінансових операцій у Єврозоні.

Ініціатива Гейненa зʼявилася попри те, що ЄС досі не використав жодного євро з кредитного пакета на €90 мільярдів, погодженого у грудні для України. Ці кошти мають покрити приблизно дві третини бюджетного дефіциту України до 2027 року.

Єврокомісія паралельно намагається залучити Канаду, Велику Британію, США та Японію до фінансування решти потреб України. Однак невідомо, чи надасть додаткові кошти адміністрація президента США Дональда Трампа.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії. США внесли в ініціативу $20 мільярдів (€18 мільярдів).

Кошти передають «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі гроші в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.