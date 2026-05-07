NBC News: Трамп згорнув операцію «Свобода» після відмови союзників на Близькому Сході

The White House / X

Президент США Дональд Трамп призупинив операцію «Свобода» після того, як союзники Вашингтону в регіоні обмежили доступ американських військових до своїх баз і повітряного простору.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Трамп оголосив про старт проєкту в соцмережах 3 травня, не попередивши союзників у Перській затоці. У відповідь Саудівська Аравія повідомила США, що не дозволить використовувати авіабазу принца Султана поблизу Ер-Ріяда та саудівський повітряний простір для підтримки операції.

Телефонна розмова між Трампом і спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом не допомогла вирішити суперечку. У результаті президент США був змушений поставити операцію на паузу.

Інші союзники США в регіоні теж дізналися про операцію вже після її оголошення. Зокрема, лідерів Катару і Оману поінформували про неї вже після початку.

Водночас у Білому домі заявили, що союзників буцімто попередили заздалегідь. Американські військові встигли підготувати додаткові кораблі для проходу через Ормузьку протоку, а Центральне командування США повідомляло, що два судна під американським прапором уже пройшли маршрут у межах проєкту.

Трамп 6 травня заявив, що операцію «Свобода» тимчасово призупинили на прохання Пакистану та інших країн, а також через «значний прогрес» у переговорах щодо можливої угоди з Іраном.

За інформацією NBC News, американські винищувачі, літаки-заправники та системи ППО, розміщені на авіабазі принца Султана, мали забезпечувати захист кораблів під час проходу через протоку. Тому США критично залежні від дозволів союзників на базування та проліт авіації над регіоном.