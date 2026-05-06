Опитування: Приблизно 48% українців підтримують підвищення податків заради отримання міжнародного фінансування
- Анастасія Зайкова
Getty Images / «Бабель»
Приблизно 48% українців підтримують підвищення податків заради отримання міжнародного фінансування, 30% виступають проти.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Під час опитування соціологи пропонували два варіанти: погодитися на реформи й отримати фінансування або відмовитися від підвищення податків, але ризикувати браком коштів. 22% громадян не визначилися.
Також результати опитування показали, що 54% українців вважають корупцію головною загрозою для держави, а 39% опитаних — війну Росії.
У те, що Україна через 10 років стане процвітаючою країною в ЄС, вірять 63% респондентів. Водночас 25% опитаних так не думають.
Соціологи зауважують, що серед тих, хто підтримує непопулярні рішення, переважають опитані, які довіряють президентові Володимиру Зеленському.
Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю серед 1 005 респондентів на всій підконтрольній території України.
- Одна з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 мільярда — збільшити доходи бюджету. Саме тому уряд запропонував зобов’язати частину ФОПів, річний дохід яких перевищує 4 мільйони гривень, платити податок на додану вартість (ПДВ).
- Це спричинило гучний конфлікт між урядом, парламентом і бізнесом, який боїться, що така ініціатива зруйнує спрощену систему. Прем’єрка України Юлія Свириденко 19 квітня заявила, що МВФ «із розумінням» поставився до чутливості цього питання для українців, а уряд шукає альтернативи, як наповнити держбюджет на 2027 рік.