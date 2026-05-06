Ціни на нафту продовжують падати на тлі заяв Трампа про можливу угоду з Іраном

Світові ціни на нафту знижуються після заяв президента США Дональда Трампа про можливу мирну угоду з Іраном.

Про це свідчать дані Oil Price Charts і пише Reuters.

Контракти на нафту марки Brent подешевшали на 1,34% — до $108,28 за барель, після падіння на 4% напередодні. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,57% і торгується на рівні $100,66 за барель.

Ринок реагує на заяви президента США Дональда Трампа про тимчасову паузу в операції із супроводу нейтральних суден через Ормузьку протоку. Він пояснив це прогресом у переговорах щодо можливої угоди з Іраном.

Водночас ціни залишаються високими, оскільки конкретної мирної угоди досі немає, а відновлення повноцінних поставок потребуватиме часу навіть у разі підписання договору.

Додатковий вплив на ринок мають дані про запаси у США. За інформацією Американського інституту нафти, вони скорочуються вже третій тиждень поспіль. Зокрема, запаси сирої нафти зменшилися на 8,1 мільйона барелів, бензину — на 6,1 міл йона, а дистилятів (дизель, мазут тощо) — на 4,6 мільйона.