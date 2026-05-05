У Запоріжжі кількість загиблих від удару російських КАБів різко зросла до 12, постражадлих — до 20 (оновлено)

Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 5 квітня загинули 12 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 20:10 стало відомо про 20 постраждалих віком від 23 до 68 років. Їм надають медичну допомогу. У постраждалих переважно вибухові травми.

Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі — горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.