У Запоріжжі кількість загиблих від удару російських КАБів різко зросла до 12, постражадлих — до 20 (оновлено)
- Світлана Кравченко
Унаслідок російського удару по Запоріжжю вдень 5 квітня загинули 12 людей.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько 20:10 стало відомо про 20 постраждалих віком від 23 до 68 років. Їм надають медичну допомогу. У постраждалих переважно вибухові травми.
Після російського обстрілу у місті спалахнули пожежі — горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.