Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по центру Краматорська. Загинули 5 людей, є постраждалі (оновлено)

Новини

Російські війська ввечері 5 травня атакували центр Краматорська на Донеччині. Пʼять людей загинули.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Оновлено о 19:30. У Донецькій ОВА повідомили про 12 постраждалих. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забійну рану.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що росіяни скинули на Краматорськ три фугасні авіабомби. У місті пошкоджені багатоповерхівки та автівки.

На місці атаки триває рятувальна операція, працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби.