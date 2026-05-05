Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по центру Краматорська. Загинули 5 людей, є постраждалі (оновлено)
- Світлана Кравченко
Російські війська ввечері 5 травня атакували центр Краматорська на Донеччині. Пʼять людей загинули.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Оновлено о 19:30. У Донецькій ОВА повідомили про 12 постраждалих. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забійну рану.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що росіяни скинули на Краматорськ три фугасні авіабомби. У місті пошкоджені багатоповерхівки та автівки.
На місці атаки триває рятувальна операція, працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби.
- Цього ж дня росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю — загинули 12 людей, є постраждалі.