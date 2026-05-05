У Криму скасували всі масові заходи до 9 травня «з міркувань безпеки»
- Світлана Кравченко
Сергій Бортник / «Бабель»
У тимчасово окупованому Криму цьогоріч відмовилися від проведення параду, ходи «Безсмертного полку» та інших масових заходів 9 травня.
Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов.
Він пояснив це рішення влади «міркуваннями безпеки». Натомість, каже Аксьонов, у Криму 9 травня плануються «святкові заходи в різних форматах». У яких саме — він не уточнив.
Раніше традиційний парад 9 травня скасували також у російських Воронежі, Саратові, Великому Новгороді та Чувашії. У Москві цьогоріч парад пройде без військової техніки, а територію Кремля закриють для відвідувачів.