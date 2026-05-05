Казахстан планує повністю відмовитись від імпорту електроенергії з РФ

У Казахстані в 2027 року хочуть повністю відмовитись від купівлі електроенергії у Росії.

Про це повідомив віцеміністр енергетики Сунгат Єсімханов, передає казахстанське видання «КазТаг».

За його словами, у 2025 році країна імпортувала з РФ 171 МВт. Вже у 2026 році країна планує купити у РФ менше електрики — 137 МВт. Єсімханов нагадав, що цей показник щороку зменшується.

Для того щоб повністю відмовитися від російської електрики, Казахстану необхідно побудувати власні енергооб’єкти.

Як зазначає The Moscow Times, Казахстан є одним з найбільших покупців електроенергії у Росії — у 2025 році країна імпортувала близько 60% від загального обсягу поставок електрики з РФ.