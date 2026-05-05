Екскерівник ОП Андрій Богдан зреагував на запроваджені проти нього санкції — він розпочинає розслідування

Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан відреагував на запроваджені проти нього санкції РНБО та заявив, що це «кримінальний злочин» і він розпочинає власне «незалежне адвокатське розслідування».

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Санкції винесено щодо мене за розповсюдження серед журналістів «плівок Міндіча». Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою «за системну дискредитацію вищого керівництва держави», — заявив він.

Богдан додав, що з юридичної точки зору санкції повʼязані зі справою «плівок Міндіча», і зазначив, що його ідентифікують як одного з фігурантів записів, хоча він залишив посаду ще в лютому 2020 року. У звʼязку з цим він заявив, що проведе «незалежне адвокатське розслідування» обставин запровадження санкцій.

Що передувало

2 травня президент Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Андрія Богдана та ще чотирьох людей, бо вони «загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України». Санкції передбачають позбавлення держнагород, блокування активів, заборону торговельних операцій, обмеження на виведення капіталів за кордон, а також зупинення дії ліцензій та інших дозволів.

Тоді Андрій Богдан заявив, що його попереджали про санкції проти нього. На його думку, обмеження могли запровадити, щоб «відволікти суспільний інтерес» або тому, що він може бути «винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч — Коломойський — Богдан — Смірнов — журналісти». Тоді він відкинув звинувачення про свою участь у цьому ланцюжку і припустив, що Тимур Міндіч сам «зливає» матеріали журналістам через Михайла Ткача.