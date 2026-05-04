Канада виділяє $200 млн на військову підтримку України
- Олександр Булін
Офіс президента / Telegram
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні оголосив, що його країна виділяє додаткові $200 мільйонів військової допомоги Україні — на програму PURL.
Його слова передав президент Володимир Зеленський, що зустрівся з Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Загалом, за словами Зеленського, Канада вже спрямувала понад $830 мільйонів на підтримку ініціативи PURL.
- Минулого разу Канада оголошувала про військову допомогу Україні під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 15 квітня. Тоді йшлося про $15 мільйонів до фонду Місії НАТО з допомоги Україні, $42 мільйони на чеську ініціативу та $17 мільйонів на критичне інженерне обладнання.