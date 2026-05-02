Горбатий кит Тіммі, який кілька разів застрягав на мілині в Балтиці, нарешті виплив у Північне море

dpa

Горбатий кит, який з початку березня кілька разів застрягав на мілині в Балтійському морі біля берегів Німеччини, поплив до Північного моря. Він покинув баржу, на якій його перевозили.

Про це пише Der Spiegel.

За багатоденною операцією з порятунку кита, якого прозвали Тіммі (на честь курорту Тіммендорфер-Штранд, поблизу якого він вперше застряг на мілководді), стежили по всій Німеччині та за її межами.

28 квітня волонтери змогли завантажити кита на переобладнану, заповнену водою баржу за допомогою пожежних шлангів. На ній останніми днями кита перевозили з Балтійського моря до Північного в супроводі морських біологів та активістів. Під час транспортування кит отримав легкі травми.

dpa

Вранці 2 травня, коли з кита зняли захисну сітку, Тіммі виплив з баржі. Спочатку цього ніхто не помітив, а згодом кита бачили в морі неподалік від баржі.

Чи виживе тварина — наразі невідомо. Кит дуже виснажений після того, як тривалий час пролежав на мілководді. Врятованим він вважатиметься лише тоді, коли протягом тижнів поводитиметься природно для свого виду, його шкіра загоїться, він почне їсти та знайде дорогу до Атлантичного океану. Кит має подолати ще сотні кілометрів, щоб повернутися до свого природного середовища.

Der Spiegel зазначає, що перед тим, як випустити кита, на нього мали встановити GPS-датчик. Поки незрозуміло, чи вдалося це зробити і чи працює пристрій.

Майже 12-метровий молодий горбатий кит з початку березня кілька разів сідав на мілину в Балтійському морі. Тварина кілька разів вибиралася самостійно або за допомогою рятувальників. Наприкінці березня кит знову застряг на мілині і з 31 березня практично нерухомо лежав, не намагаючись вибратися. У підсумку влада припинила рятувальну операцію і дозволила волонтерам приватної ініціативи ще раз спробувати допомогти тварині, взявши на себе відповідальність за долю кита.