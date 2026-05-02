Медіа: Трамп наказав вивести з Німеччини пʼять тисяч американських військових
- Світлана Кравченко
Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону вивести з Німеччини пʼять тисяч американських військових.
Про це повідомили медіа The Hill і The Wall Street Journal.
За словами високопоставленого чиновника Пентагону, перебазування поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року. З Німеччини виведуть одну бригаду сухопутних військ, а також, ймовірно, інші підрозділи США, які розміщені у країні.
Крім того, зміни торкнуться батальйону далекобійних ракетних систем, який попередня адміністрація планувала розгорнути у країні наприкінці 2026 року.
Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що США пішли на такий крок після ретельного аналізу американських сил у Європі. За його словами, військових виведуть упродовж наступних 6—12 місяців.
Кілька днів тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував Вашингтон, заявивши, що США не мають стратегії у війні з Іраном. Представник Пентагону назвав заяви німецького канцлера «недоречними» та заявив, що Трамп наказав вивести війська, реагуючи на «контрпродуктивні зауваження Мерца».
Раніше цього тижня Трамп також пригрозив вивести американські війська з Іспанії та Італії. Рішення щодо цього ще немає.
- Німеччина є центром американської присутності в Європі. Наразі там базуються приблизно 36 тисяч військових США. Загалом у Європі, за оцінкою WSJ, перебувають 85 тисяч американських військових.
- Адміністрація Трампа раніше розглядала можливість вивести свої війська з країн НАТО, які не допомагали під час війни з Іраном, і передислокувати їх до країн, що активно підтримували військову кампанію США. Як писала WSJ, цей план може призвести до того, що більшу кількість американських військ розмістять ближче до західних кордонів Росії.