Поліція Києва затримала чоловіка, який стріляв з машини у Святошинському районі (оновлено)

Національна поліція України затримала в Києві водія Volkswagen Caddy, який стріляв у Святошинському районі.

Про це поліція повідомила на сайті.

Близько 14:30 до управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі здійснив кілька пострілів.

За попередньою інформацією, постраждалих через стрільбу немає. Поліція розпочала спеціальну операцію, щоб знайти водія.

(Оновлено о 17:56) Стрільцем виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не знайшли. Його дії кваліфікували як хуліганство. Тепер чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.