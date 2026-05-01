Колишнього президента Бразилії Болсонару відпустили з-під домашнього арешту. Йому робитимуть операцію

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару звільнили з-під домашнього арешту за станом здоров’я. Він їде в лікарню, де йому зроблять операцію на плечі.

Про це пише Reuters з посиланням на соціальні мережі його дружини Мішель Болсонару.

Болсонару має хронічну проблему, через яку в нього постійний біль у правому плечі, який обмежує його рухливість.

Чому Жаїр Болсонару під домашнім арештом

70-річного Болсонару засудили у вересні 2025 року до 27 років увʼязнення за організацію спроби держперевороту — після своєї поразки у 2022-му він намагався завадити чинному президенту Луїсу да Сілві вступити на посаду. Він відбував покарання під домашнім арештом через стан здоровʼя. Тоді експрезидента обвинуватили в спробі заручитися підтримкою США під час домашнього арешту, хоча він не мав права користуватися соцмережами. Крім того, його регулярно відвідували політичні союзники.

Болсонару заборонили балотуватися в президенти до 2030 року — Бразильський виборчий суд визнав, що під час кампанії 2022 року він зловживав службовим становищем.

Згодом, у грудні 2025 року, у Бразилії ухвалили законопроєкт, який скоротив Болсонару термін ув’язнення до близько двох років. Закон діє і щодо інших засуджених за держперевороти. Проте президент Луїс да Сілва наклав вето на законопроєкт — невдовзі Конгрес Бразилії скасував його.