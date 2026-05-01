Українські дрони атакували російські літаки Су-57 та Су-34 за 1 700 км від кордону

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували декілька російських винищувачів Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.

Це підтверджує Генштаб ЗСУ.

Атака сталася 25 квітня на аеродромі «Шагол» у Челябінській області РФ — за 1 700 кілометрів від кордону з Україною. Ступінь пошкоджень літаків уточнюють.