Влада Лондону вітає нову скульптуру Бенксі і не збирається зносити її

Влада Лондону заявила, що вітає нову скульптуру, яку встановив анонімний вуличний художник Бенксі на площі Ватерлоо, і не планує демонтувати її. Скульптура зображує чоловіка, засліпленого прапором, що зкриває йому обличчя, і, схоже, виготовлена зі смоли або скловолокна.

Про це пише Reuters.

Вперше на площі Ватерлоо статую помітили 29 квітня. Це урядовий район Вестмінстер, де розташовані королівські палаци, органи влади та джентльменські клуби. Вона наслідує стиль сусідніх статуй, зокрема короля Едуарда VII верхи на коні, медсестри Флоренс Найтінгейл і державного діяча Сідні Герберта. 30 квітня в інстаграмі митця зʼявилось відео, де показано, як встановлюють скульптуру.

Фігура в костюмі занесла ногу, щоб зробити крок за край постаменту, — і здається, що ось-ось впаде. Коментатори в інстаграмі Бенксі припустили, що ця робота про «сліпий патріотизм», і сумніваються, як йому вдалося здійснити такий трюк у центрі британського істеблішменту.

«Ми вітаємо останню скульптуру Бенксі у Вестмінстері, яка є яскравим доповненням до жвавої сцени публічного мистецтва міста. Хоча ми вже вжили початкових заходів для захисту статуї, наразі вона залишатиметься доступною для громадськості для огляду та насолоди», — йдеться в заяві речника ради Вестмінстера.